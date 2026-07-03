Inter, accordo con Khalaili! Romano: "Ma anche il Napoli ha l'ok!"

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L’Inter ha raggiunto un accordo considerato ormai blindato con Khalaili, esterno che solo due settimane fa aveva già dato il proprio sì al Napoli. Il giocatore, che percepisce un ingaggio piuttosto basso in Belgio, si è detto disponibile a entrambe le destinazioni, lasciando aperti più scenari. L’intesa con il club azzurro resta quindi formalmente valida, così come quella con i nerazzurri, che al momento sembrano aver riacceso con forza l’interesse. La situazione del Napoli però è ferma, come riferito dal giornalista Fabrizio Romano: il club deve prima completare alcune uscite per poter sbloccare nuovi innesti, soprattutto in quel ruolo. Nel frattempo anche l’Union Saint-Gilloise osserva la situazione senza chiudere a una cessione.

Khalaili, doppio accordo tra Inter e Napoli

L’Inter, intanto, sta accelerando i contatti per definire l’operazione, lavorando direttamente con l’agente del calciatore e senza passare da intermediari. Una scelta che punta a velocizzare i tempi e a consolidare una posizione già favorevole sul giocatore. Khalaili è infatti considerato una delle opzioni principali per rinforzare la corsia, soprattutto dopo l’inserimento su altri profili come Palestra, che resta comunque monitorato. L’esterno è oggi in cima alle preferenze tecniche della dirigenza nerazzurra, che valuta il suo profilo funzionale al progetto. Restano da definire i rapporti con l’Union Saint-Gilloise, che potrebbe aprire alla cessione in caso di offerta adeguata. La situazione resta quindi in evoluzione, con il mercato che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni in arrivo.