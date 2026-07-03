Vergara, il Napoli lo blinda! Rifiutate offerte importanti: primi contatti per il rinnovo
Il Napoli ha avviato i contatti per il rinnovo di Antonio Vergara, considerato uno dei giovani più promettenti del club. Nonostante l'interesse concreto di diverse società, sia italiane sia straniere, gli azzurri hanno respinto tutte le offerte ricevute, così come il giocatore ha scelto di non prendere in considerazione le proposte arrivate nelle ultime settimane.
Il Napoli punta su Vergara: club al lavoro per il rinnovo
L'obiettivo della società - riferisce Sky - è quello di blindare il trequartista classe 2003 con un nuovo accordo, confermando la fiducia nel suo percorso di crescita. Vergara è reduce da una stagione convincente con la maglia del Napoli, impreziosita da 3 reti, una delle quali realizzata in Champions League, e 4 assist in 19 presenze complessive, numeri che hanno rafforzato la volontà del club di puntare su di lui anche per il futuro.
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