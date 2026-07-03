Svolta Lukaku, può restare e spunta novità tattica? Presto incontro agente-Allegri

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Romelu Lukaku non è certo di andar via, anzi può anche restare. Allegri lo stima, può giocare in coppia con Hojlund. Presto incontro con l'agente

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere ancora a tinte azzurre. La permanenza dell'attaccante belga al Napoli sta infatti tornando d'attualità, anche grazie alla stima che Massimiliano Allegri ha sempre nutrito nei suoi confronti. L'allenatore lo avrebbe voluto già ai tempi della Juventis, ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola. Un apprezzamento noto da tempo, ma che nelle ultime ore starebbe assumendo un peso sempre più concreto nella pianificazione della prossima stagione.

Lukaku resta al Napoli con Allegri?

L'ipotesi di una conferma di Big Rom prende quota anche perché è in programma un contatto diretto tra il suo agente, Federico Pastorello, e Allegri, con l'obiettivo di fare il punto sul futuro dell'attaccante e sulle prospettive del nuovo progetto tecnico. Fino a poco più di un mese fa Lukaku sembrava destinato a lasciare il Napoli, nonostante un altro anno di contratto, ma lo scenario è cambiato sensibilmente. Tra le idee allo studio ci sarebbe anche quella di un assetto con due centravanti, affiancando il belga a Rasmus Højlund in un reparto offensivo che potrebbe rappresentare uno dei punti di forza della squadra nella prossima stagione.