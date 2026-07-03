Ufficiale Allegri è l'allenatore del Napoli! L'annuncio di ADL: "Benvenuto Max"

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Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: ufficiale il tweet di De Laurentiis. E' lui l'erede di Conte

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: adesso è ufficiale. Arriva finalmente l'annuncio di Aurelio De Laurentiis con il suo consueto tweet: "Benvenuto Max!", scrive il patron azzurro dando il via ad una nuova era sulla panchina dei partenopei dopo il bennio di Antonio Conte. L'attesa è stata lunga, circa un mese si è aspettato per la risoluzione di Allegri con il Milan.

Allegri è il nuovo allenatore del Napoli

Lunedì è stata una giornata decisiva con il tecnico livornese che si è liberato dai rossoneri per poter poi mettere la firma sul contratto triennale con il Napoli. E adesso ci siamo. E il 14, giorno dell'ipotetica conferenza di presentazione al San Carlo, si parte con il raduno a Castel Volturno con blocchi di calciatori per test fisici e atletici. E poi spazio al ritiro: dal 17 al 27 luglio a Dimaro, dal 30 luglio al 13 agosto tutti a Castel di Sangro. L'esordio stagionale il 22 agosto alle 20.45 contro il Genoa a Marassi.

Il palmares di Allegri: le sue vittorie in Italia

Nel corso della sua carriera ha conquistato complessivamente sei Scudetti, di cui uno con il Milan e cinque con la Juventus, oltre a cinque Coppe Italia — record assoluto per un allenatore — e tre Supercoppe Italiane. Un percorso che lo ha reso uno dei tecnici più vincenti della Serie A moderna, grazie a una continuità di risultati ad alto livello.