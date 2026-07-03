Nome nuovo a destra: spunta Bellanova, l'Atalanta fa il prezzo

vedi letture

Raoul Bellanova è destinato a lasciare l’Atalanta nella prossima sessione estiva di mercato. Il terzino destro, reduce da una stagione positiva, è considerato una pedina utile per diversi club che devono inserire giocatori italiani nelle liste. Tra questi figura il Napoli, da tempo alla ricerca di un profilo per quella corsia, e l’Inter, che potrebbe valutare un ritorno a Milano del calciatore, sempre che non si concretizzino altre soluzioni sulla fascia destra, dove resta aperta la situazione legata a Luis Henrique.

Valutazione e scenari di mercato

Nonostante ciò, i due club continuano a riflettere internamente. Nelle ultime settimane si è registrato interesse dalla Premier League, senza però arrivare a trattative o offerte concrete. La valutazione si colloca tra 15 e 20 milioni di euro, inferiore ai circa 24 milioni spesi dall’Atalanta due estati fa. Non è esclusa la formula del prestito con diritto di riscatto, eventualmente trasformabile in obbligo a determinate condizioni. Lo si legge su Tmw.