Il Milan vuole rovinare i piani di Allegri, Tmw: inserimento nella trattativa Gila-Napoli!

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l Milan prova a inserirsi nella trattativa tra Napoli e Lazio per Mario Gila. Gli azzurri restano in vantaggio, ma devono prima sbloccare un’uscita.

Il Milan tenta di inserirsi nella corsa a Mario Gila, obiettivo di mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da TMW, il club rossonero starebbe provando a inserirsi nella trattativa già avviata tra la Lazio e gli azzurri per il difensore spagnolo, attualmente in forza ai biancocelesti. L’ex Real Madrid era già stato seguito dai rossoneri ai tempi di Massimiliano Allegri in panchina, mentre oggi il Napoli continua a muoversi con decisione per rinforzare il reparto difensivo su indicazione della nuova guida tecnica.

Le condizioni dell’operazione e le altre piste di mercato

Per arrivare a Gila, il Napoli dovrà però prima concretizzare almeno un’uscita per sbloccare le condizioni economiche dell’operazione e soddisfare le richieste della Lazio. Sullo sfondo resta anche il nome di Dodô, terzino della Fiorentina, inserito tra le possibili opzioni valutate dal direttore sportivo Giovanni Manna per le corsie esterne. Al momento, però, non si registrano sviluppi concreti su questa pista.