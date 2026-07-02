Calciomercato Napoli, Ambrosino vicino al ritorno al Modena: svelata la formula

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Calciomercato Napoli, le ultimissime: Giuseppe Ambrosino è vicinissimo al ritorno al Modena. Si trasferirà con la formula del prestito.

Il futuro di Giuseppe Ambrosino potrebbe essere nuovamente al Modena. Secondo quanto riportato da Sky, il club gialloblù è sempre più vicino a definire il ritorno in prestito dell’attaccante di proprietà del Napoli, già protagonista della scorsa stagione in Serie B. Dopo l’esperienza in Emilia-Romagna, il classe 2003 potrebbe quindi tornare a vestire la maglia gialloblù, con il suo futuro ormai indirizzato verso una nuova parentesi ai Canarini.

Il rendimento e il possibile ritorno in Emilia

Durante la sua precedente esperienza con la Modena, Ambrosino ha collezionato 15 presenze in Serie B, segnando 2 gol e mostrando buoni segnali di crescita. Il club emiliano è intenzionato a riportarlo in squadra con la formula del prestito, mentre l’attaccante classe 2003 avrebbe ormai sciolto le riserve, avvicinandosi concretamente al ritorno in gialloblù per la prossima stagione.