Ricordate Garnacho? Flop al Chelsea e può già partire: il Napoli lo voleva per il dopo-Kvara

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Alejandro Garnacho, ex obiettivo del Napoli, può già lasciare il Chelsea dopo una stagione complicata e con poco spazio a disposizione

Alejandro Garnacho è stato uno dei profili seguiti anche dal Napoli nel 2025 come possibile erede di Khvicha Kvaratskhelia. Tuttavia, l’ipotesi non si è mai concretizzata e oggi lo scenario è cambiato. Il rendimento altalenante e il minutaggio ridotto al Chelsea hanno infatti frenato la sua crescita, mentre le scelte tecniche del club inglese lo hanno progressivamente marginalizzato nelle rotazioni offensive. La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente in assenza di competizioni europee, fattore che potrebbe ridurre ancora di più le sue opportunità di impiego. Lo dice Fabrizio Romano.

Prestito o cessione, futuro aperto

Per il futuro di Garnacho si stanno valutando due strade principali: una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al giocatore di rilanciarsi in un nuovo contesto. Il Chelsea non esclude nessuna opzione e attende eventuali offerte concrete, calibrando la valutazione anche in base al mercato in entrata.