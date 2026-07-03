Calciomercato Napoli, voci dalla Turchia: sondaggio Besiktas per Lobotka
Il Besiktas ha effettuato un primo sondaggio per Stanislav Lobotka. La notizia arriva dalla Turchia, dove il giornalista Resat Can Ozbudak di Spor Depor riferisce che il club bianconero ha già contattato l'entourage del centrocampista del Napoli per verificare la fattibilità dell'operazione. Tuttavia, la richiesta economica è stata ritenuta inizialmente troppo elevata, motivo per cui la società turca continuerà a mantenere vivi i contatti anche con altri profili.
La clausola per l'estero
Secondo quanto riportato, il Besiktas non avrebbe abbandonato definitivamente la pista che porta a Lobotka, pur valutando soluzioni alternative per il centrocampo. Lo slovacco, classe 1994, è legato al Napoli da una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida esclusivamente per i club esteri.
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