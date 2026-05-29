Bari in C, il sindaco: "De Laurentiis non è riuscito ad entrare nel sentimento della città"
In casa Bari si fa sempre più evidente la distanza tra la città e la famiglia De Laurentiis, con un rapporto che appare ormai compromesso. A confermarlo è stato il sindaco Vito Leccese, intervenuto ai microfoni di Radio Norba, dove ha analizzato il clima attorno alla proprietà biancorossa e il progressivo allontanamento dal sentimento della piazza.
Le parole del sindaco sul futuro del club
“Ho scritto due lettere nelle quali è indicativo quale sarà l’atteggiamento dell’amministrazione comunale nei confronti di De Laurentiis e del fatto che, in questi otto anni, non sia riuscito a entrare nel sentimento collettivo della città”, ha spiegato il primo cittadino, evidenziando come il legame tra proprietà e tifoseria si sia progressivamente indebolito nel tempo. Leccese ha poi aggiunto un riferimento al futuro societario e alla scadenza prevista dalla normativa: “Dal 30 giugno 2028, se le norme non cambiano, l’assetto societario dovrà cambiare ma mi auguro che si possa sapere prima di quella data. De Laurentiis lo deve a questa città che lo ha supportato e sopportato”.
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