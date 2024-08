Gilmour-Napoli, Romano annuncia: "Here we go! Accordo verbale, ok del Brighton"

Billy Gilmour sarà un nuovo giocatore del Napoli, ormai è solo questione di ore. Ad annunciare il trasferimento del centrocampista scozzese è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che sul suo profilo X scrive:

"Billy Gilmour al Napoli, eccoci qui! Dopo un'offerta migliorata oggi e il giocatore che chiedeva di andarsene, arriva il via libera dal Brighton. Il Napoli ha migliorato la proposta iniziale 13 milioni di euro e Billy voleva solo unirsi agli azzurri come richiesto specificamente al club. Accordo verbale in atto".

🚨️ Billy Gilmour to Napoli, here we go! After improved bid today and player asking to leave, green light arrives from Brighton.



Napoli improved proposal initial €13m and Billy only wanted to join them as made specific request to club.



Verbal agreement in place. pic.twitter.com/QxnAz0qcYY