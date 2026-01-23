Giovane è del Napoli! Cds: "E ce la fa anche per la Juve"

Fatta per Giovane dell'Hellas. Vicinissimo il talento brasiliano atteso a Napoli nelle prossime ore. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa con il Verona è in chiusura, il ds Manna sta concludendo anche l’intesa con il calciatore per provare a metterlo a disposizione di Conte in tempi brevissimi, questione di ore, già prima della partita di domenica con la Juventus. Sarà un colpo da una ventina di milioni o giù di lì.