Maldini, niente Napoli? Schira: "Proposto ovunque, ma per il club è quarta scelta"

vedi letture

Daniel Maldini non andrà al Napoli, salvo sorprese. Al momento per gli azzurri pista fredda come ha raccontato Nicolò Schira sul suo canale Youtube: "Nelle ultime cinque partite ufficiali dell’Atalanta ha giocato zero minuti. Non è oggi un giocatore che può fare la differenza, nonostante venga proposto ovunque. In questo momento è una seconda, terza o quarta scelta per il Napoli", le sue parole.

