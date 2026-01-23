Sterling-Napoli, Schira: "Pista si raffredda, serve un giocatore più pronto"

Giovane al Napoli mentre Sterling si allontana. Lo dice Nicolò Schira, giornalista, sul suo canale Youtube, con tutti gli aggiornamenti.

"Su Giovane operazione da 20 milioni complessivi, con un prestito molto basso e tanti bonus. Sarà l’operazione che porterà l’attaccante brasiliano dall’Hellas Verona al Napoli. Contratto fino al 2030 con opzione per il 2031, 1,2 milioni netti a stagione più bonus crescenti.

Il Napoli però cerca anche un esterno offensivo. C’è un casting con quotazioni da aggiornare. Sterling è in forte ribasso: non gioca da mesi e il Napoli ha bisogno di un giocatore pronto. Al di là dell’ingaggio fuori parametro, non è considerato immediatamente arruolabile".