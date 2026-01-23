Giovane, Gazzetta: "Non è Neres, è più punta. Ecco il suo ruolo al Napoli"
Chi è Giovane e cosa potrà dare al Napoli nell'immediato? Giocherà esterno o punta? Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con focus sul brasiliano che sta per arrivare in azzurro.
"Un affare da "vecchia" gestione De Laurentiis, un attaccante che adesso potrà permettere a Conte di pensare ancora a un nuovo Napoli. Giovane non è Neres, è più un attaccante d'area di rigore, che però sa dividersi gli spazi con un'altra punta. E dunque potrebbe giocare sia accanto a Hojlund sia al suo posto, per concedere un po' di riposo al danese in attesa che torni anche il vero Lukaku. E non finisce qui, perché il Napoli ha ancora margini di manovra ed è pronto ora a tuffarsi anche su un esterno offensivo".
