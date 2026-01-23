"Insigne va al Napoli?", arriva la risposta di Romano
Lorenzo Insigne è ancora svincolato ma potrebbero esserci presto novità sul suo futuro come rivela sul suo canale il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.
"Tante domande anche su Lorenzo Insigne, un nome che torna spesso per il mercato del Napoli, essendo libero a parametro zero. Insigne ha una grandissima voglia di tornare a giocare, sta lavorando molto duro per farsi trovare pronto. È pronto e non ne fa una questione economica, né con il Napoli né con nessun altro club.
Oggi però è un desiderio di Insigne, perché dal Napoli non sono arrivati contatti. Dovesse succedere vi aggiorneremo, ma fino ad oggi il Napoli non ha chiamato Insigne. In passato c’era stata l’idea Parma, diverse opportunità, questo è vero".
