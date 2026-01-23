Giovane Under, altri due slot liberi in lista: la scelta di Conte e Manna

Altri due posti in lista per il Napoli dato che Giovane è Under, classe 2003, e non andrà a occupare nessuna casella nella lista Serie A. "Giovane è un under e quindi non occuperà alcun posto nella lista Serie A, che adesso ha due slot liberi. Uno verrà riempito col reinserimento di De Bruyne, che aveva lasciato il posto a Lukaku dopo l'infortunio. L'altro potrebbe essere occupato da un esterno offensivo. Un altro Neres o un nuovo Kvara, fate voi. Di sicuro un giocatore più offensivo di Elmas e Vergara, attuale coppia sulla trequarti. I nomi sul taccuino di Manna sono diversi" si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.