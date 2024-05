Giuffredi: "Di Lorenzo via? Parlavo solo di lui, Politano e Mario Rui non c'entrano"

GIOVANILI A TORRE DEL GRECO ARRIVANO LA JUVE E LE MILANESI PER UN TORNEO UNDER 17: I DETTAGLI (ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 18 MAG - Inter, Juventus, Milan e Turris: sono le quattro squadre che sabato 25 e domenica 26 maggio si sfideranno allo stadio Amerigo Liguori con ingresso gratuito in occasione del primo trofeo di calcio Under 17 "Città di... (ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 18 MAG - Inter, Juventus, Milan e Turris: sono le quattro squadre che sabato 25 e domenica 26 maggio si sfideranno allo stadio Amerigo Liguori con ingresso gratuito in occasione del primo trofeo di calcio Under 17 "Città di... SERIE A NESSUN DIETROFRONT: IL MILAN HA CHIUSO PER IL SOSTITUTO DI PIOLI, ECCO QUANDO SARÀ ANNUNCIATO Il tecnico portoghese, ex fra le altre della Roma, dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per la terza stagione, con un ingaggio da 2,5 milioni Il tecnico portoghese, ex fra le altre della Roma, dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per la terza stagione, con un ingaggio da 2,5 milioni