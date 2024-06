Giuntoli sfida di nuovo il Napoli: stavolta nel mirino c'è Greenwood

Non solo Mason Greenwood (su cui c'è anche il Napoli) per la nuova Juventus targata Thiago Motta

La Juventus incassa il primo ok, quello di Mason Greenwood, ma ancora non c'è il via libera da parte del Manchester United. Come scrive La Gazzetta dello Sport la Juventus si è mossa per l'ala inglese, rinata in prestito al Getafe. Numeri che hanno convinto Cristiano Giuntolo e Thiago Motta a puntare sul 22enne inglese.

Un corteggiamento lungo che inizia a dare i primi risultati. Il talento cresciuto all'Old Trafford è consapevole che non potrà tornare al Getafe e nemmeno fermarsi a Manchester o in Inghilterra. Greenwood ha aperto all’idea di ripartire dalla Juventus, a maggior ragione dopo aver scoperto in modo indiretto la stima di Thiago Motta nei suoi confronti. L’inglese, attraverso le persone di fiducia vicine a lui, ha dato una disponibilità di massima ai bianconeri. Il giocatore piace anche al Napoli.