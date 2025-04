Giuntoli vuole anticipare ADL per Lucca: ha già incontrato l'agente

La Juventus è tra le squadre che seguono con attenzione Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell’Udinese. Con 10 gol in Serie A e 2 in Coppa Italia, Lucca sta vivendo la sua miglior stagione e ha conquistato un posto in Nazionale sotto la guida di Luciano Spalletti. Il club friulano, consapevole della crescita del giocatore, valuta il suo cartellino almeno 30 milioni di euro.

La concorrenza è folta: il Milan, che aveva già tentato l’acquisto a gennaio, potrebbe tornare alla carica in estate, mentre il Napoli lo considera un’opzione per rinforzare il proprio attacco. Alla Juventus, Lucca piace da tempo: Cristiano Giuntoli aveva già incontrato il suo entourage lo scorso ottobre per sondare la possibilità di portarlo alla Continassa. Lo riporta Tuttosport.