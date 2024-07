Gollini può lasciare subito Bergamo: offerto a due club di Serie A

Pierluigi Gollini ha lasciato il Napoli dopo la naturale scadenza del suo contratto che lo legava agli azzurri. Ha fatto ritorno all’Atalanta, club proprietario del suo cartellino, dopo due anni all’ombra del Vesuvio e uno scudetto, ma potrebbe subito lasciare Bergamo per una nuova esperienza. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il classe 1995 è stato offerto alla Roma e al Monza.

Gollini ha salutato tutti i tifosi del Napoli con un messaggio pubblicato su Instagram: “Un cammino meraviglioso, in campo e fuori. È stato straordinario essere parte di questa città e di questa squadra. Grazie per quello che mi avete dato. Eternamente grato. Gollo”.

Pierluigi #Gollini could leave #Atalanta: he has been offered to #ASRoma and #Monza. #transfers