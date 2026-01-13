Ultim'ora
Goretzka, c’è anche il Milan: contatti per l’estate, ma l’affare è complicato
TuttoNapoli.net
Il Napoli e il Milan guardano già all’estate e tra i possibili rinforzi c’è Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco in scadenza a giugno. Non è prevista una partenza in questa finestra invernale, ma in estate il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero, attirando l’interesse di diversi club italiani, tra cui appunto Napoli e Milan. Proprio oggi, riferisce Sky Sport, i rossoneri hanno avviato nuovi contatti per il classe ’95: l’operazione resta complicata per l’ingaggio elevato richiesto dal centrocampista, ma il Milan vuole comunque provarci in vista della prossima stagione.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina UfficialeMeret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli di Davide Baratto
Le più lette
3 Conte squalificato: 2 giornate e multa! Un turno anche per un altro azzurro: le decisioni del Giudice Sportivo
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
UfficialeConte squalificato: 2 giornate e multa! Un turno anche per un altro azzurro: le decisioni del Giudice Sportivo
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com