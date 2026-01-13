Ultim'ora Goretzka, c’è anche il Milan: contatti per l’estate, ma l’affare è complicato

vedi letture

Il Napoli e il Milan guardano già all’estate e tra i possibili rinforzi c’è Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco in scadenza a giugno. Non è prevista una partenza in questa finestra invernale, ma in estate il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero, attirando l’interesse di diversi club italiani, tra cui appunto Napoli e Milan. Proprio oggi, riferisce Sky Sport, i rossoneri hanno avviato nuovi contatti per il classe ’95: l’operazione resta complicata per l’ingaggio elevato richiesto dal centrocampista, ma il Milan vuole comunque provarci in vista della prossima stagione.