Grealish in Campania: in uscita dal Man City, gli piacerebbe restare tutto l'anno

Jack Grealish è uno dei nomi che il Napoli tiene sott'occhio per il ruolo di esterno destro. L'ex nazionale inglese (è uscito dal giro dell'Inghilterra da qualche mese) è in uscita dal Manchester City, messo fuori rosa, al punto da allenarsi da solo in Campania. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport:

"L'altro nome sotto osservazione tra gli esuberi della Premier è quello di Jack Grealish, ormai in rottura con Pep Guardiola e pronto a dire addio al Manchester City. II nazionale inglese è stato più volte avvistato negli ultimi giorni in Campania, dove sta trascorrendo gli ultimi scampoli di vacanza. La sensazione è che gli piacerebbe fermarsi tutto l'anno, anche se i costi per ingaggiare il classe 1995 appaiono elevatissimi".