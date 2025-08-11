Grealish, visite mediche con l'Everton: le maxi-cifre per prestito oneroso e riscatto

Un altro nome da depennare dalla lista del Napoli. Jack Grealish sarà un nuovo giocatore dell'Everton. Il giocatore inglese, dopo una stagione sottotono ed una prima parte della preparazione svolta in costiera amalfitana, lascia il Manchester City. I due club hanno trovato l'accordo per il passaggio ai Toffees e le visite mediche sono già state fissate per oggi.

Le cifre del prestito - secondo il Corriere dello Sport - si aggirano intorno ai 15 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a più di 50. Sulla carta un grande passo indietro per Grealish, ma inevitabile per ritrovare continuità e provare a rilanciarsi dopo essere finito ai margini del progetto dei Citizens che lo avevano pagato 117 milioni di euro. In chiave Napoli s'è trattato solo di rumors, mai realmente approfonditi.