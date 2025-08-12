Gutierrez-Napoli, Mediaset chiarisce: "Dettagli burocratici ritardano chiusura"

vedi letture

Manca poco per l'arrivo di Miguel Gutierrez al Napoli. Affare in via di definizione con annuncio che slitta per motivi burocratici. Ne scrive su X il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando con tutti gli aggiornamenti sui due spagnoli nel mirino del club azzurro: "Napoli, situazione terzini: Juanlu continua a spingere per vestire l'azzurro. Napoli e giocatore attendono il Siviglia, che al momento non ha accettato i 17 milioni. Per Gutierrez ci sono da risolvere dei dettagli burocratici, che stanno ritardando il completamento dell'operazione. Napoli lavora per chiudere in settimana".

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.