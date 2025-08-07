Ultim'ora Gutierrez-Napoli, Romano annuncia: "Sta arrivando l'here we go! E ci siamo per Juanlu"

vedi letture

Quasi fatta per il doppio colpo spagnolo, per l'arrivo dei due terzini: Juanlu e Gutierrez si avvicinano sempre di più al Napoli. Lo spiega il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "Il Napoli ha un accordo di massima con il Girona per Gutierrez. Operazione in dirittura d'arrivo. Il giocatore sta scalpitando per andare al Napoli. Ha detto di sì in maniera totale. Aspetta solo l'ok finale del suo agente atteso nelle prossime ore. Sta arrivando l'Here we go. Costerò 18 milioni di euro con dei bonus. Juanlu? Il Napoli aspetta una risposta dal Siviglia dopo l'ultima offerta da 17 milioni. Mancano i dettagli. Juanlu come Gutierrez vuole andare a Napoli e vuole andarci con grande entusiasmo".

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.