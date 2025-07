Gutiérrez-Napoli, Romano: "Il Napoli ha contattato Girona e agenti, si tratta"

Miguel Gutiérrez torna prepotentemente nel mirino del Napoli. La notizia di questa mattina di Matteo Moretto trova conferme anche sul profilo X del giornalista Fabrizio Romano che parla di contatti avviati sia col Girona, club di appartenenza, che con l'entourage del giocatore da parte del club azzurro. Pista da seguire, dunque, quella del terzino spagnolo. Pronto contratto di cinque anni. Da capire la strategia del club: un nuovo rinforzo in difesa (dove ci sono già Olivera e Spinazzola) o un esterno che ha giocato quasi sempre come terzino che però verrebbe utilizzato anche come esterno alto ora che Ndoye, il primo obiettivo, è andato al Nottingham?

Gutiérrez, scuola Real Madrid (sempre vigile sul giocatore), gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.