Hasa lascia Napoli? La Sampdoria lo ha richiesto in prestito

Luis Hasa può lasciare Napoli in prestito. Il centrocampista classe 2004 è stato richiesto dalla Sampdoria come riferito da Nicolò Schira su X. Diversi club sono interessati all'ex Lecce ma ora i blucerchiati fanno sul serio. Hasa dunque potrebbe ripartire per un anno dalla Serie B per giocare con continuità dopo essersi messo in mostra in queste settimane di lavoro in ritiro con la maglia del Napoli.

