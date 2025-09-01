Ufficiale

Hasa saluta il Napoli! Il centrocampista si trasferisce in Serie B

Hasa saluta il Napoli! Il centrocampista si trasferisce in Serie BTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:46Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Dopo l'intero precampionato trascorso agli ordini di Antonio Conte, con diverse presenze nelle amichevoli, Luis Hasa lascia il Napoli, alla ricerca di maggiore minutaggio e quindi di una continuità tecnica. L'ex Juventus riparte dalla Serie B.

Il centrocampista classe 2004 vivrà la stagione con la maglia della Carrarese. La notizia, emersa nel primo pomeriggio, è stata confermata ufficialmente dal club gialloblù stesso tramite i propri account ufficiali. La formula - anche se non viene specificato - dovrebbe essere quella del prestito.