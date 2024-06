Hojbjerg show agli Europei: lascerà il Tottenham e il Napoli ci pensa

Nella giornata di oggi il Corriere dello Sport ha riportato un'indiscrezione per un nome nuovo a centrocampo in ottica Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi il Corriere dello Sport ha riportato un'indiscrezione per un nome nuovo a centrocampo in ottica Milan. Si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham e della Damicarca di quasi 29 anni. Le caratteristiche del calciatore si sposerebbero alla grande con l'idea di rinforzo richiesto da mister Fonseca per la linea mediana: serve un giocatore fisico e dalle spiccate capacità difensive che possa aiutare la squadra a ritrovare quell'equilibrio in difesa che non c'è stato nel corso dell'ultima stagione.

C'erano anche Juventus e Napoli

Hojbjerg entra nell'ultimo anno di contratto con gli Spurs, ma a detta del quotidiano ritiene che il suo ciclo nel Nord di Londra sia concluso a livello tecnico e di progetto, puntando dunque a un trasferimento. Sul giocatore si erano interessati recentemente sia la Juventus sia il Napoli, ma oggi potrebbe essere il Milan a metterlo nel mirino, anche perché il danese ha un costo del cartellino minore rispetto a quelli di Wieffer e Fofana, altri nomi sulla lista della dirigenza rossonera. Hojbjerg è valutato infatti circa 20 milioni di euro.