Hojlund arriverà! Repubblica: entro un paio di giorni la fumata bianca

vedi letture

Il Napoli è pronto a piazzare il colpo in attacco: Rasmus Hojlund ha detto sì e la trattativa con il Manchester United è entrata nel vivo. Dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, che ha costretto il club a rivedere i propri piani, il direttore sportivo Giovanni Manna ha lavorato a fari spenti per assicurarsi il talento danese, individuato da Antonio Conte come il sostituto ideale.

Anche secondo La Repubblica l'affare è alle battute finali. Le due società stanno limando gli ultimi dettagli sulla formula del trasferimento. Se da un lato il Manchester United punta a incassare i 45 milioni di euro richiesti, dall'altro il Napoli sta negoziando per condizionare il pagamento al raggiungimento di determinati obiettivi. Un'intesa che sembra comunque imminente, con la fumata bianca attesa nel giro di un paio di giorni.