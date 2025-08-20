Hojlund chiede garanzie, Romano: "Preferisce un prestito con obbligo"
Rasmus Hojlund ha fatto chiarezza sul proprio futuro e sul tipo di trasferimento che prenderebbe in considerazione. Il centravanti danese e il suo entourage hanno chiarito a Napoli, Lipsia e Milan e a tutti i club interessati che preferisce un prestito con obbligo di riscatto.
Hojlund ha sempre voluto restare al Manchester United, tuttavia, nel caso in cui dovesse partire, il giocatore hanno fatto sapere che accetterebbe soltanto la formula del prestito con obbligo, che gli darebbe la certezza di un progetto stabile e non di una soluzione temporanea. Hojlund cerca dunque garanzie totali sul suo futuro, evitando scenari in cui potrebbe sentirsi di passaggio. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
🚨⚠️ Rasmus Højlund and his camp have made clear to Napoli, RB Leipzig, AC Milan and all clubs interested that he prefers loan with obligation to buy.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
Højlund always wanted to stay at Man United…
…but if he has to leave, want move to be guaranteed to feel total confidence. 🇩🇰 pic.twitter.com/7gXuQAJZYG
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro