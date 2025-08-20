Ultim'ora Hojlund chiede garanzie, Romano: "Preferisce un prestito con obbligo"

Rasmus Hojlund ha fatto chiarezza sul proprio futuro e sul tipo di trasferimento che prenderebbe in considerazione. Il centravanti danese e il suo entourage hanno chiarito a Napoli, Lipsia e Milan e a tutti i club interessati che preferisce un prestito con obbligo di riscatto.

Hojlund ha sempre voluto restare al Manchester United, tuttavia, nel caso in cui dovesse partire, il giocatore hanno fatto sapere che accetterebbe soltanto la formula del prestito con obbligo, che gli darebbe la certezza di un progetto stabile e non di una soluzione temporanea. Hojlund cerca dunque garanzie totali sul suo futuro, evitando scenari in cui potrebbe sentirsi di passaggio. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.