Hojlund, dall'Inghilterra: assalto del Napoli! Ecco le richieste del Man United

Hojlund, dall'Inghilterra: assalto del Napoli! Ecco le richieste del Man UnitedTuttoNapoli.net
Il Napoli sta seriamente valutando di affondare il colpo su Rasmus Hojlund, dopo il grave infortunio di Romelu Lukaku che richiede necessariamente l'acquisto di una nuova punta. Gli azzurri stanno valutando diversi profili e quello dell'attaccante danese sembra essere in cima alla lista: il Manchester United, dal canto suo, potrebbe aprire ad una cessione in prestito con delle condizioni favorevoli.

A riferirlo è Ben Jacobs, giornalista ed esperto di mercato TalkSport, che sul suo profilo X scrive: “Il Napoli sta valutando un possibile assalto a Rasmus Højlund alla luce dell’infortunio di Romelu Lukaku. Il Manchester United vuole cederlo a titolo definitivo per circa 40 milioni di sterline, ma i Red Devils potrebbero anche prendere in considerazione un prestito alle giuste condizioni, nonostante la preferenza resti la cessione a titolo definitivo".