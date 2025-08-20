Hojlund, il Napoli ora è in pole! Sportitalia: il Milan vira su Boniface

Oggi alle 19:41Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, è stato individuato dal Napoli per sostituire l'infortunato Romelu Lukaku, che dovrebbe tornare ad essere disponibile di solo nel 2026. Le ultime sulla trattativa con i Red Devis le riferisce su X Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia

"Rasmus Hojlund è per distacco la prima scelta del Napoli. La virata del Milan per Boniface consolida la pole dei partenopei per l’attaccante del Manchester United #mufc. Manna al lavoro per trovare un accordo totale, dopo l’irruzione raccontata in esclusiva".