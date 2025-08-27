Hojlund, intesa di massima Napoli-United: mancano solo ultimi dettagli per la chiusura

Oggi alle 19:20Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Il Napoli è sempre più vicino a Rasmus Hojlund. Dopo giorni di contatti serrati, gli azzurri hanno trovato un’intesa di massima con il Manchester United per l’arrivo del centravanti danese classe 2003.

La formula concordata prevede un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, una soluzione che consente al club di De Laurentiis di spalmare l’investimento non gravando sull’attuale bilancio, e allo stesso tempo garantirsi un rinforzo di primissimo livello. Restano da limare soltanto gli ultimi dettagli. Stando a quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato di Mediaset Orazio Accomando, la trattativa viaggia spedita verso la fumata bianca. L’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 45 milioni di euro complessivi.