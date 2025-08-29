Hojlund-Napoli, ADL e Manna ieri al lavoro fino a tarda sera per chiudere affare

vedi letture

Con Manchester filo diretto e linee occupate per ore. "De Laurentiis e Manna, ieri, hanno lavorato a stretto contatto. Sono rimasti insieme fino a tarda sera dialogando con lo United, con gli agenti di Rasmus Hojlund, per concludere un affare per cui ormai ci siamo. Manca poco, pochissimo alla fumata bianca, alle strette di mano". Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Hojlund, ormai fuori dal progetto di Amorim, firmerà un contratto di cinque anni più uno. Aveva scelto Napoli già da giorni, c’erano stati contatti diretti anche con Conte che ora lo aspetta per completare il suo attacco dopo l’arrivo di Lucca e l’infortunio improvviso di Lukaku.