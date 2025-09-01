Hojlund-Napoli, conferme su percentuale rivendita e clausola: i dettagli
È fatta per il passaggio di Rasmus Hojlund al Napoli. L'attaccante danese, classe 2003, è pronto a vestire l'azzurro con una formula che accontenta tutti: prestito oneroso per un anno a 6 milioni di euro. L'accordo, siglato con il Manchester United, prevede un diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al verificarsi di una condizione ben precisa: la qualificazione del Napoli alla prossima Champions League. In quel caso, il club partenopeo verserà altri 44 milioni di euro nelle casse dei Red Devils.
A garanzia di un potenziale investimento futuro, lo United si assicura anche una percentuale del 5% sulla futura rivendita del giocatore. Il contratto del talento danese includerà inoltre una clausola rescissoria fissata a 90 milioni di euro.Confermate dunque percentuale sulla rivendita e clausola di risoluzione, stando a quanto riferito da Tuttosport.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
