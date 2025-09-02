Ndoye, l'intermediario: "Col Napoli poteva finire meglio, c'è una cosa da recriminare..."

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Lodovico Spinosi, intermediario di Dan Ndoye. Queste le sue dichiarazioni sul calciatore svizzero, vecchio obiettivo del Napoli: "Ndoye si sta adattando ad un campionato diverso, superiore al nostro. Per il campionato italiano è un peccato aver perso un giocatore come lui, ma sono le leggi del mercato e quando un giocatore come lui esplode, va direttamente sul mercato. Napoli? Giovanni Manna provò a prenderlo a gennaio e in quel momento storico non c’era ancora il Nottingham. Dopo di che ci fu un'ulteriore opportunità quest’estate ma le tempistiche si sono dilungate troppo e alla fine quando si presentano realtà economicamente di alto livello come quella della squadra inglese, tutto cambia improvvisamente.

Il Napoli ha concluso prima le operazioni per Noa Lang, Beukema e Lucca. Coprendo le difficoltà che ha vissuto il club, ma si poteva fare qualcosa di diverso per portare il giocatore a Napoli. Sicuramente le tempistiche sono da recriminare. Se la trattativa con il Napoli fosse stata avviata venti giorni o un mese prima, sarebbe potuta finire diversamente. Oggi Ndoye è in un club importante nel campionato più importante al mondo. Il Nottingham Forest è un club serio che ha investito molto per competere. Il giocatore dopo un anno di ambientamento è esploso in Italia e sono sicuro che farà bene anche in Inghilterra".