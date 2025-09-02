Ag. Cheddira: "Conte lo ha bloccato dopo infortunio Lukaku. Vi spiego la scelta Sassuolo..."

Il procuratore Bruno Di Napoli, agente tra gli altri anche di Walid Cheddira, è intervenuto a Stile Tv nel corso di Salite sulla giostra per parlare del suo assistito: "Cheddira al Sassuolo? Siamo molto felici perché ci interfacciamo con dirigenti importanti. Col Sassuolo si è sbloccato all'ultimo giorno perchè l'infortunio di Lukaku ha rallentato tutto. Parlavamo con l'Udinese, avevamo fatto tutto ed avevamo anche programmato le visite mediche, ma Conte ha bloccato Cheddira dopo l'infortunio di Lukaku e solo dopo l'ufficialità di Hojlund ci siamo potuti guardare attorno.

Avevamo diverse soluzioni per Cheddira, ma lui ha preferito l'Italia e il Sassuolo ha affondato il colpo. Dal punto di vista tecnico, Sassuolo credo sia la scelta migliore per Cheddira, siamo molto felici ed infatti il ragazzo ha subito dato l'ok. Il mercato del Napoli è importante, vanno fatti i complimenti alla società e al direttore Manna che ha completato la rosa, Conte ha a disposizione un organico importante e può ripetersi. Il Napoli lavora di squadra, ognuno ci mette il suo e credo che il gruppo lavorativo sia molto importante. Manna è molto capace, Conte pure ci mette le idee, ma trovare un sostituto di Lukaku in breve tempo non era facile".