Ufficiale Assegnati i numeri agli ultimi due acquisti: le scelte di Elmas e Hojlund

La SSCNapoli ha pubblicato la lista ufficiale UEFA per la Champions League. Esclusi dalla Lista A l'infortunato Romelu Lukaku, Pasquale Mazzocchi e il nuovo divensore Luca Marianucci. Presenti invece gli ultimi due arrivati in casa Napoli che hanno completato la rosa a disposizione di Antonio, Eljif Elmas e Rasmus Hojlund.

Dall'elenco del club azzurro è stato svelato anche il numero di maglia degli ultimi due acquisti della campagna estiva. Numero 20 per Elmas, che lascia dunque il suo vecchio numero 7, già occupato da David Neres. Maglia numero 19 per Hojlund, che nel Mancheste United aveva indossato al 9 e la 11 e nell'Atalanta la 17, Napoli sono già state assegnate rispettivamente a Lukaku, De Bruyne e Olivera.