Retroscena Juanlu: Manna era andato a Siviglia, poi ha deciso di interrompere la trattativa

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato di un retroscena di mercato su Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia trattato dal Napoli: "Il direttore sportivo del Siviglia, Antonio Cordona, ha detto che non ha ricevuto nessun tipo di offerta da parte del Napoli per Juanlu Sanchez. Però il ds del Napoli Giovanni Manna a Siviglia ci è andato nella sede del club andaluso.

Ha portato non solo un'offerta, ma ne ha portate anche due. Perché nel corso di questi ultimi due mesi il Napoli ha presentato più di un'offerta al Siviglia per Juanlu, l'ultima di 17 milioni di euro, rifiutata. Il Siviglia ne voleva 20. Io credo che a 18-19 le parti avrebbero potuto chiudere l'accordo, ma il Napoli poi ad un certo punto ha deciso di interrompere le trattative. Quindi Juanlu Sanchez è rimasto a Siviglia”.