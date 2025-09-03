Il Napoli pronto a blindare Rrahmani: cifre e dettagli del nuovo contratto

vedi letture

Il Napoli è pronto a blindare Amir Rrahmani, vera colonna della difesa di Antonio Conte. Lo scrive l'esperto di mercato Nicolò Schira: "Il rinnovo di contratto di Amir Rrahmani con il Napoli fino al 2029 (3 milioni di euro a stagione) è alle fasi finali. Il difensore centrale ha rifiutato due offerte dalla Premier League e una maxi proposta dall’Arabia Saudita pur di restare al Napoli".