Hojlund-Napoli, conto alla rovescia: ultimi dettagli sulle condizioni dell'obbligo

Hojlund-Napoli, conto alla rovescia: ultimi dettagli sulle condizioni dell'obbligoTuttoNapoli.net
Oggi alle 19:30Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Restano da limare gli ultimi dettagli tra Napoli e Manchester United e Rasmus Hojlund potrà volare a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contrratto che lo legherà ai campioni d'Italia. Le ultime sulla trattativa le riferisce sul proprio account X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

"Conto alla rovescia iniziato per Rasmus Hojlund al Napoli dal Manchester United. Ultimi dettagli sulle condizioni che scateneranno l'obbligo di acquisto. Non appena saranno completate, volerà in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto fino al 2030".