Hojlund-Napoli, è partito il conto alla rovescia! Oggi si può chiudere: tutti i dettagli
Oggi alle 15:50
di Francesco Carbone

Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per l’arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli. Dopo aver trovato un accordo di massima con il giocatore, il club azzurro sta limando i dettagli con il Manchester United, con l’obiettivo di chiudere l’operazione già in giornata e consegnare ad Antonio Conte il nuovo attaccante.

L’intesa con il centravanti danese ha spinto la dirigenza partenopea a muoversi con decisione verso il club inglese, trovando un’intesa di massima su un prestito con obbligo di riscatto condizionato, per cifre complessive che si aggirano intorno ai 45 milioni di euro. Come riporta Sport Mediaset il prestito immediato dovrebbe avere un costo di circa 5 milioni, mentre il riscatto scatterebbe in base al rendimento del giocatore e al raggiungimento di obiettivi societari, tra gol segnati, presenze accumulate e qualificazione in Champions League, per un importo intorno ai 40 milioni.