Hojlund-Napoli, l'allarme di The Athletic: "C'è anche l'Atalanta!"

L'Atalanta sta valutando la possibilità di riportare a Bergamo Rasmus Hojlund, centravanti in uscita dal Manchester United che piace anche al Napoli. A scriverlo è The Athletic: "La cessione del capocannoniere della Serie A Mateo Retegui all’Al Qadsiah, nella Saudi Pro League, è stata inattesa e ha reso l’Atalanta ancora più riluttante a vendere Ademola Lookman a una rivale, l’Inter, nonostante il giocatore abbia manifestato la volontà di partire.

Il club, comunque, è alla ricerca di rinforzi in attacco. L’Atalanta continua a seguire la situazione di Rasmus Hojlund e ha preso in considerazione l’idea di riportarlo a Bergamo" si legge. Ricordiamo che sull'attaccante danese, classe 2002, c'è anche il Milan di Massimiliano Allegri che non è ancora convinto di puntare tutto su Gimenez.