Hojlund-Napoli, Marchetti di Sky: "Priorità assoluta e affare possibile, ma tempi lunghi"

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista della squadra mercato di Sky Sport Luca Marchetti parla del valzer delle punte per il campionato italiano.

"Il Napoli è costretto ad intervenire sul mercato per l’infortunio di Lukaku (che scongiura l’operazione) e ha individuato il suo obiettivo prioritario: Rasmus Højlund. I contatti con il Manchester United sono già iniziati sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il progetto tecnico, il richiamo della Champions e lo status da campioni d’Italia sono armi forti a disposizione del Napoli, che intanto tiene come alternativa la pista Dovbyk dalla Roma. Ma è chiaro che il danese rappresenti oggi la priorità assoluta con buoni margini di riuscita, anche se la trattativa è ancora lunga. Con un piccolo particolare in più: essendo classe 2003 non rientrerebbe nella lista per la Serie A. Così poi si potrà completare il puzzle e riprendere tutti i discorsi lasciati in sospeso: Elmas (mandata l’offerta al Lipsia), Juanlu Sanchez (ancora tutto come prima) e il centrocampista".