Højlund-Napoli, Moretto: "Non vuole prestito con diritto, vuole sentirsi importante"

vedi letture

Matteo Moretto su X aggiorna la trattativa Napoli-United per Hojlund, ex Atalanta, primo obiettivo per l'attacco che piace al club ma che ha posto un paletto per il suo destino: "Qualora dovesse lasciare lo United, Rasmus Højlund non vorrebbe farlo in prestito con diritto di riscatto. È alla ricerca di garanzie per il proprio futuro e di sentirsi importante, come raccontato circa una settimana fa. Adesso il Napoli è attivo su di lui".

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.