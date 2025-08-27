Hojlund-Napoli, per Mediaset ci siamo! Domani la fumata bianca

Hojlund-Napoli, per Mediaset ci siamo! Domani la fumata biancaTuttoNapoli.net
Oggi alle 20:40
di Francesco Carbone

Il Napoli è a un passo da Rasmus Hojlund. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, gli azzurri hanno raggiunto un’intesa di massima con il Manchester United per un prestito che diventerà obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Stando a quanto riferito dai colleghi di Sport Mediaset, restano da definire alcuni dettagli, ma filtra grande ottimismo sulla chiusura a breve dell'operazione per circa 45 milioni di euro complessivi. La fumata bianca è attesa per giovedì.