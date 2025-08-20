Hojlund-Napoli, Rai: stessa formula proposta dal Milan, la punta sta decidendo

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, sul sito Rai fa sapere che il Milan lavora a Rasmus Hojlund dello United ma ha proposto al club inglese prestito con diritto di riscatto e non obbligo, dunque la stessa formula messa sul piatto dal Napoli. Toccherà alla punta decidere del proprio futuro.

"Arrivano smentite da casa Milan. Il club rossonero non ha proposto nessun obbligo legato al riscatto di Hojlund. Confermando la stessa formula fatta poche settimane fa ai Red Devils. Non a caso il ds Tare è tornato alle carica cercando profili alternativi al danese (Vlahovic in primis, Allegri in pressing) che resta primo obiettivo azzurro. La scelta spetta solo alla punta. Ma Milan e Napoli fino a stamattina hanno proposto l'identica formula. Nessun obbligo rossonero. Pensieri e parole provenienti da casa Milan".