Ultim'ora Hojlund-Napoli, Romano: "Da chiarire solo l'uscita dal Manchester"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale Youtube ha riferito le ultime sulle trattative del Napoli: "Il Napoli è scatenato e sta arrivando veramente al traguardo. Io mantengo la linea di assoluto ottimismo, in qualunque momento si possono chiudere le operazioni Hojlund ed Elmas. È soltanto una questione di documenti, contratti, dettagli. Accordo verbale con lo United? C'è già da giorni. United e Napoli sono in accordo, sarà un prestito con diritto che diventa obbligo. Toccherà i 44-45 milioni di euro.

Quello che c'è da chiarire è l'uscita del giocatore dal Manchester. Ve lo sto ripetendo, lo stipendio di Hojlund al Manchester non sarà per fortuna del Napoli lo stesso. Quindi bisogna colmare questa distanza ed è un discorso tra gli agenti di Hojlund e il Manchester United. Il Napoli non c'entra, aspetta una chiamata per dire: ‘Ok, è tutto a posto, facciamo le visite, parte il giocatore’. Quindi aspettiamo”